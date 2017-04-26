Вы приходите домой после тяжелого рабочего дня, и у Вас страшно болит голова? Вы перетренировались в тренажерном зале, и теперь молочная кислота в мышцах не дает Вам спать по ночам? Боль является неизбежным атрибутом нашего существования, какими не были здоровыми наш образ жизни и диета. Однако существуют некоторые продукты питания, которые существенно снижают болевые ощущения, правда, в том случае, если употребляются они в сыром виде, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Можете не волноваться – сырого мяса, рыбы или каких-то аналогичных продуктов питания в данном списке Вы не найдете. А вот банан является лучшим средством от спазматических болей. Все дело в том, что спазмы и судороги являются симптомом дефицита калия в организме – и банан является лучшим продуктом для покрытия данного дефицита.
А вот корица является незаменимым средством в плане борьбы с воспалениями и сопутствующим им болевым ощущениям, а также воздействия мочевой кислоты, скопление которой может становиться причиной артрита. Имбирь и куркума помогают подавить болевые ощущения в нашем кишечнике, в частности при наличии язвы или различных расстройств, а также положительно влияют на работу почек. А вот столь распространенная в современном мире головная боль исцеляется до безобразия просто – посредством употребления горстки вишен. Причем совершенно неважно, какова была ее причина.
В плане общих болеутоляющих средств, которые способны воздействовать на любой источник боли, где бы тот не находился традиционно отмечают продукты питания, богатые витамином С - клубнику, киви, апельсины, гуава, лимоны, и лаймы. Витамин C является мощнейшим антиоксидантом, который нейтрализует воздействие молочной кислоты, и оказывает общее благотворное воздействие на организм при должно усвоении, в результате чего болевые ощущения существенно ослабевают.
Примерно аналогичным воздействием обладают оливки, которые также содержат целый набор крайне мощных антиоксидантов. А самым лучшим блюдом, подавляющим болевые ощущения в организме являются салаты из свежих фруктов – никакого предварительного воздействии, никакой консервации – все должно быть только наиболее свежим. В таком салате будут содержаться все те же вещества, которые используются в болеутоляющих препаратах, только они здесь представлены в натуральном виде, а потому лучше усваиваются.
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Употребление сырых продуктов питания помогают терпеть боль
Опубликовано: 2017-04-26 16:44:49
Вы приходите домой после тяжелого рабочего дня, и у Вас страшно болит голова? Вы перетренировались в тренажерном зале, и теперь молочная кислота в мышцах не дает Вам спать по ночам? Боль является неизбежным атрибутом нашего существования, какими не были здоровыми наш образ жизни и диета. Однако существуют некоторые продукты питания, которые существенно снижают болевые ощущения, правда, в том случае, если употребляются они в сыром виде, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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