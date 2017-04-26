Преступный образ жизни вредит здоровью Опубликовано: Преступный образ жизни вреден для здоровья – таковы результаты нового статистического исследования, проведенного группой ученых из Великобритании. Ученые проанализировали состояние здоровья 400 мужчин после 40 лет, которые с раннего детства по различным причинам преступали закон.



В частности, ими было установлено, что закоренелые преступники в 4 раз чаще были пациентами больниц, в сравнении со среднестатистическими показателями. Причем вот что удивительно – в том случае, если человек совершает преступления в подростковом возрасте, то вероятность возникновения проблем со здоровьем у него в это время жизни примерно в два раза меньше, чем у его более законопослушных сверстников. Помимо всего прочего такие люди, как правило, имеют хорошую физическую форму.



Однако со временем здоровье преступников начинает сильно ухудшаться, в результате чего после 40 лет шанс попасть в больницу у них увеличивается в 4 раза, в то время как риск инвалидности – в 13 раз. Эти данные были получены посредством наблюдения за специально сформированной контрольной группой, людей одного возраста, куда входило 62% законопослушных граждан, 24% людей, совершавших преступления в подростковом возрасте и 14% закоренелых преступников. Из 17 человек, скончавшихся за время отчетного периода, 13 относились к последней группе. Вместе с тем многие аспекты данного явления в известной степени остаются неясными.



По мнению ученых в 20 лет в преступники идут сильные уверенные в себе мужчины, которые имеют хорошее здоровье, чем и вызван низкий уровень заболеваемости у них. В дальнейшем, однако, многочисленные травмы, стрессы и нездоровый образ жизни в целом начинают постепенно сказываться на состоянии их организма. Огромное значение для здоровья также может иметь тюремный срок, где человек помимо всего прочего имеет хорошие шансы подхватить крайне опасные заболевания.



Соответственно, если по прошествии подросткового возраста человек отказывается от преступного образа жизни, то риск развития у него проблем со здоровьем относительно нормализуется – добавляют исследователи. Также многие преступники часто курят, активно употребляют алкоголь и запрещенные препараты наркотического характера, что также может оказывать влияние на итоговую статистику – добавляют ученые.

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