Американцы связали задержку в развитии детей с домашними печами Опубликовано: Американские ученые связали задержку в развитии детей с домашними печами, использующимися в хозяйстве, сообщает Medical Xpress. Отчет об исследовании группы специалистов под руководством Линды Дикс-Купер (Linda Dix-Cooper) из Калифорнийского университета в Беркли опубликован в журнале NeuroToxicology.



Группа Дикс-Купер изучала несколько десятков гватемальских семьей, которые используют открытый огонь, в том числе для приготовления пищи. Сначала исследователи оценили содержание угарного газа (монооксид углерода, СО) в воздухе, которым дышали женщины во время третьего триместра беременности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



После того, как их отпрыски достигли шестилетнего возраста, ученые провели серию из 11 тестов на развитие нервной системы детей. По результатам исследования, была обнаружена четкая зависимость результатов четырех тестов от показателей содержания СО в воздухе, которым матери дышали во время беременности.



В частности, у жительниц Гватемалы, в чьих домах было повышено содержание СО, дети показывали худшие результаты в тестах на зрительную ориентацию в пространстве, кратковременную и долговременную память, а также мелкую моторику.



По словам авторов исследования, одним из основных источников СО в жилищах гватемальцев являются домашние печи, в которых в качестве топлива используются дрова или уголь. Всего открытым огнем в мире регулярно пользуются около трех миллиардов человек, чьи дети находятся в группе риска по задержке развития.



Кроме того, другая группа исследователей, также изучавшая семьи гватемальцев, обнаружила связь содержания СО в воздухе с частотой пневмонии у детей, живущих в семьях, которые пользуются открытым огнем.

news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

