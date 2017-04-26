Новый способ прогнозирования преэклампсии во время беременности Опубликовано: Преэклампсия – весьма серьезное состояние, как для матери, так и для плода возникающее во время беременности, в ходе которого ограничивается поступление кислорода и питательных веществ к плоду. При отсутствии должного лечения данное явление может нанести серьезный вред сердечнососудистой и нервной системе ребенка, а также негативно повлиять на состояние печени, почек и головного мозга матери.



Финальной фазой преэклампсии является эклампсия, которая может привести к самым тяжелым последствиям.



Традиционно причины преэклампсии остаются неясными, однако, врачи, кажется, придумали эффективный способ прогнозирования данного состояния. Был разработан специальный тест, который определяет наличие определенных клеток в мочи женщин, которые в скором времени могут столкнуться с данным состоянием. В ходе предварительных испытаний из 15 женщин, получивших положительные показатели по данному тесту, преэклампсия впоследствии развилась у каждой.



Следует отметить, что идея создания подобного теста у ученых родилась довольно давно. Было замечено, что одним из симптомов преэклампсии является повышение в моче уровня особых белков – подоцитов. Причем, вот что интересно - возрастает этот показатель не только в ходе развития опасного состояния, но и за определенное время до него. Хотя тест пока был опробован лишь на 60 беременных женщинах, ученые уверяют – его точность близка к 100%, и на сегодняшний день он является единственным действительно эффективным способом прогнозирования преэклампсии.



По подсчетам медиков, у порядка 7% беременных женщин в разное время развивается данное состояние, которое требует оперативного врачебного вмешательства. Чем дольше преэкламсия остается без внимания медиков, тем больший вред здоровью матери и плода она принесет. Наличие возможности точного прогнозирования развития преэклампсии позволит врачам оперативно на нее реагировать, и тем самым минимизировать причиняемый ею вред.



Сейчас новому тесту предстоит пройти серию клинических испытаний, и если его эффективность подтвердиться, то уже в скором времени его можно будет свободно приобрести на прилавках аптечных магазинов.

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