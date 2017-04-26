Послы ЕС сегодня рассмотрят вопрос отмены виз для украинцев

Соответствующий проект решения, уже одобренный Европарламентом, включен в повестку дня заседания, которое начнется в 11:00 по киевскому времени.

Комитет постоянных представителей стран - членов Евросоюза в среду, 26 апреля, в Брюсселе рассмотрит вопрос предоставления Украине безвизового режима. Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованной на совместном сайте Европейского совета и Совета ЕС.

Начало заседания запланировано на 10:00 по местному времени (11:00 - по киевскому). Согласно обнародованной информации, в повестку дня, среди прочего, включен проект решения Европарламента и Совета ЕС об исключении Украины из списка стран, граждане которых должны иметь визы при пересечении внешних границ Евросоюза, и внесении ее в список стран, граждане которых от этого требования освобождены.

Если послы ЕС одобрят имплементацию безвизового режима, Совет Евросоюза утвердит его в мае, в лучшем случае - 11-го числа. Затем решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС, после чего, спустя 20 дней, украинцы смогут ездить в страны шенгенской зоны. Это произойдет, как ожидается, еще до середины июня 2017 года.

6 апреля 2017-го Европейский парламент одобрил предоставление украинцам права путешествовать в страны Европейского Союза без виз. Украинцы получат безвизовый режим с 30 странами Европы, среди которых 26 членов ЕС (кроме Ирландии и Великобритании), а также страны шенгенской зоны, не являющиеся членами ЕС, - Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия.

Жители ОРДЛО и оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

ЛIГАБiзнесIнформ