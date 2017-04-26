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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бананы помогут бороться с ВИЧ инфекцией
    Опубликовано: 2017-04-26 15:24:48

    Белок, встречающийся в концентрированном виде в бананах, может обладать столь же эффективным антивирусным действием, что и два самых современных лекарственных препарата против ВИЧ, утверждают американские ученые из университета штата Мичиган.

    Речь идет о белке из класса лектинов. Ученые обнаружили, что препараты, изготовленные на его основе, способны предотвращать проникновение возбудителя ВИЧ в иммунную систему. Исследователи утверждают, что сейчас остро ощущается потребность в новых по типу и механизму действия лекарственных препаратах в этой области. На каждого больного, проходящего лечение с помощью антиретровирусных препаратов, приходится два человека, которые заражаются вирусом ВИЧ.

    Лектины, полученные из бананов, как оказалось, могут нарушать механизм непрерывных мутаций вируса, который так затрудняет борьбу с ВИЧ. Такой микробицид обойдется в производстве гораздо дешевле существующих лекарств. И даже если он окажется эффективным только на 60%, это предотвратит два с половиной миллиона случаев заражения в течение трех лет.

    По мнению экспертов, особенное значение это открытие может иметь в развивающихся странах, где эпидемия ВИЧ продолжается, несмотря на распространение антиретровирусных препаратов. Результаты данного исследования опубликованы в научном журнале Journal of Biological Chemistry.

    medicinform.net

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