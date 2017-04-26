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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Антидепрессанты эффективны при лечении подавленности среди больных физическими заболеваниями
    Опубликовано: 2017-04-26 15:04:46

    Антидепрессанты могут помочь пациентам с физическими болезнями избавиться от подавленного состояния. Медикам необходимо чаще назначать их в комплексе с курсом лечения различных тяжелых заболеваний, считают британские ученые.

    По мнению исследователей, приблизительно 10% пациентов с физическими заболеваниями (инсульт, ВИЧ/СПИД, болезнь Паркинсона и различные типы рака) страдают депрессией. Однако медики обычно не назначают антидепрессанты, так как сомневаются в их эффективности в таких случаях.

    В ходе систематического изучения британские специалисты установили, что антидепрессанты более эффективны чем плацебо при лечении подавленного состояния у пациентов с физическими заболеваниями. Между психологическим и физическим состоянием существует связь, которая может влиять на эффективность лечения, поэтому избавиться от признаков депрессии — очень важный шаг, считают ученые.

    Анализ 51 исследования, в которых изучалось влияние антидепрессантов и плацебо, показал, что из каждых шести человек один получает пользу на 6 - 8 недель от приема антидепрессантов. В будущем планируется пересмотр методики использования антидепрессантов среди европейских врачей, сообщает Reuters.

    medicinform.net

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