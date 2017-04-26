Красное вино не защищает от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

Многие ученые из разных стран мира пытаются объяснить целебные свойства красных вин. Однако, датские ученые, проанализировав очередное исследование, пришли к необычному заключению. Красное вино вообще никак не влияет на здоровье и не предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. В зависимости, которую наблюдают ученые, главную роль играют люди.

По мнению датских специалистов, люди, регулярно пьющие красные дорогие вина, обычно являются социально и экономически благополучными. Они представляют элитные слои общества, имеют прекрасное образование, стараются вести правильный образ жизни, пользуются высококлассным медицинским обеспечением, в общем, могут позволить себе многое, что делает их жизнь качественной. Это подтверждается и тем фактом, что многочисленные исследования показали, что здоровье на 70 процентов зависти от образа жизни.

Такие выводы специалистам удалось сделать на основе исследования, в котором участвовало 363 мужчин и 330 женщин в возрасте от 29 до 34 лет. В группе людей, пьющих вино, коэффициент интеллекта, уровень достатка были выше по сравнению с группами непьющих и употребляющих пиво и другие спиртные напитки. Для исследования специально подбирались люди, рожденные в Центральной копенгагенской больнице, это позволило проследить состояние их здоровья с рождения.

Так называемый "французский парадокс" был впервые описан в конце прошлого века, когда исследования здоровья жителей Франции принесли неожиданный результат - несмотря на пищу, богатую холестерином, среди них отмечался очень низкий процент сердечно-сосудистых заболеваний. Парадокс объяснили регулярным умеренным употреблением красного вина.

Однако многие специалисты, особенно широко это мнение распространено среди представителей Американской кардиологической ассоциации, не считают употребление вина доказанным методом профилактики болезней сердца. Основную роль они отводят правильному питанию, физическим тренировкам и поддержанию оптимального веса.

Исследователи отметили, что, безусловно, красное вино имеет благоприятное влияние на сердце - оно снижает риск тромбообразования и повышает в крови содержание "хорошего" холестерина. Однако роль его в поддержании здоровья сердца значительно преувеличена.

Как мы сообщали ранее, по результатам недавно проведенного исследования британские ученые пришли к выводу, что шампанское благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

medicinform.net