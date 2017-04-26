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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Женщины, страдающие депрессией, чаще занимаются сексом
    Опубликовано: 2017-04-26 12:24:45

    Австралийские ученые пришли к неожиданному выводу. Женщины, находящиеся в депрессии, чаще занимаются сексом, чем те, которые чувствуют себя счастливыми.

    Исследователи провели опрос жительниц Мельбурна. В результате оказалось, что женщины, испытывающие легкое или умеренное депрессивное состояние, на 30% чаще вступают в сексуальные контакты, чем те, кто доволен собой и своей жизнью. Более того, женщины, испытывающие признаки депрессии, более сексуально раскрепощены и чаще идут на сексуальные эксперименты, а если на данный момент у них нет партнера, они с большей готовностью выражают согласие на случайный секс, сообщили специалисты.

    По мнению клинического психолога Сабура Аллен из Университета Монаш, исследовавшей 107 женщин с разной степенью депрессии или ее отсутствием, в группе женщин, находящихся в депрессии, она нашла больше секса и всего, что рядом: начиная от поцелуев и петтинга, и заканчивая прелюдией и самим сексом.

    Женщина в депрессии ищет сексуальные контакты по причине того, что они помогают ей чувствовать себя более уверенной и защищенной. Когда люди испытывают депрессию, они часто чувствуют себя неуверенными в своих отношениях и беспокоятся о том, что партнер может перестать о них заботиться или ценить их. Поэтому секс помогает им чувствовать близость, уверенность и защищенность, полагают исследователи.

    medicinform.net

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