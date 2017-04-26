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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гипнотерапия помогает ослабить симптомы при синдроме раздраженного кишечника
    Опубликовано: 2017-04-26 12:04:01

    Использование гипнотерапии для ослабления симптомов раздраженного кишечника поможет снизить общую стоимость лечения, считают гастроэнтерологи.

    Доктор Roland Valori вел наблюдения за своими пациентами и утверждает, что польза от гипнотерапии была замечена у девяти из десяти человек. Хотя предыдущие исследования показывали, что гипнотерапия эффективна при лечении синдрома раздраженного кишечника, но врачи редко ее используют, так как не верят в ее эффективность.

    Синдром раздраженного кишечника (СРК) является общей проблемой здоровья кишечника и может вызвать болевые ощущения в области живота, а также вздутие, диарею и запор.

    Доктор Roland Valori издал первые результаты исследования, которые показывали эффективность использования гипнотерапии при СРК, в начале 1980-х годов. По его мнению данная информация о методике лечения была проигнорирована, так как многие медики не верят в результативность такого метода и не понимают как он может работать. Однако он настаивает, что такой метод работает и поможет снизить затраты на лечение, что немаловажно для пациентов, сообщает ВВС.

    medicinform.net

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