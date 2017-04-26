Стимуляция мозга электрическими импульсами может сократить случаи эпилептических припадков

Глубокая электростимуляция мозга является многообещающей терапией в лечении эпилепсии, считают американские исследователи из Стэнфордского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Ученые повели исследование, в котором 110 пациентам, страдающим эпилепсией, внедрили электроды в мозг для стимуляции и фиксации эпилептических припадков. В результате сорок один пациент испытал улучшения и снижение количества случаев приступов после 13 месяцев. 56% испытуемых заметили улучшения спустя два года.

Все пациенты, принявшие участие в эксперименте, страдали эпилептическими припадками и не поддавались медикаментозному лечению. Глубокая стимуляция мозга является хирургическим вмешательством, в результате которого в мозг внедряют электроды, через которые воздействуют электрическими импульсами на определенные области мозга.

В группе пациентов, которые подвергались стимуляции мозга, ученые отметили улучшения у 41% участников, по сравнению с 14% в контрольной группе, которая не использовала этот метод лечения, сообщает ВВС.

medicinform.net