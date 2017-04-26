Отказ от курения снижает риск возникновения заболеваний сердца спустя год на 14%

Американские исследователи обнаружили, что отказ от курения уже в течение одного года положительно влияет на состояние артерий. Кроме того, у человека нормализуется уровень холестерина.

Ученые из университета Висконсина в Мэдисоне провели исследование, в котором приняли участие около 1,5 тыс. курильщиков, которым было предложено бросить курить любым из пяти способов: с помощью никотиновых пластырей, никотиновых леденцов, препарата бупропиона (продается под названиями "Веллбутрин" и "Зибан"), комбинации пластырей и леденцов, сочетания лекарства и леденцов. Шестая группа участников получала таблетки плацебо.

В результате от сигарет отказались 36% участников эксперимента. Перед началом исследования и через год после отказа испытуемых от курения врачи провели ультразвуковое тестирование сосудов пациентов. Результаты тестов позволили выяснить, насколько эластична оболочка сосудов и как они справляются с кровотоком (затвердевание артерий - первый шаг к развитию сердечных заболеваний).

Оказалось, что спустя год после того, как испытуемые бросили курить, функции артерий у них улучшились на 1%. И хотя этот показатель кажется незначительным, он свидетельствует о том, что риск возникновения заболеваний сердца снизился на 14%. Ученые планируют продолжать исследования еще на протяжении двух лет, чтобы выяснить более долгосрочное воздействие отказа от курения на состояние сосудов.

medicinform.net