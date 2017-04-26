Упакованные овощи и фрукты в магазинах содержат не меньше опасных микроорганизмов, чем немытые на рынках

Овощи и фрукты на прилавках супермаркетов выглядят свежими, чистыми и красивыми. Однако ученые обнаружили, что на них не меньше опасных бактерий, чем на немытых овощах и фруктах на рынках и в обычных магазинах.

Ученые провели исследование, целью которого было оценить степень загрязнения овощей, которые продавцы рекламировали как чистые, безопасные и уже готовые к употреблению. В общей сложности специалисты изучили 16 марок расфасованного мытого салата, купленного в магазинах Нью-Йорка, а также в ряде населенных пунктов штатов Нью-Джерси и Коннектикут. Для этого листья проверяли на наличие типовых «индикаторных» микроорганизмов.



К радости экспертов, самые тревожные опасения не удалось подтвердить. А именно, в образцах не было обнаружено бактерий трех патогенных видов, вызывающих кишечные инфекции. Речь идет главным образом о сальмонеллах и ишерихиях. Тем не менее, лабораторные анализы продемонстрировали, что магазинный салат далек от понятия «чистый», как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Удалось установить, что в 39% образцов обнаружены превышающие допустимые нормы концентрации бактерий общей кишечной группы. Номинально эти микробы не патогенны, однако их наличие в подобных количествах однозначно свидетельствует о фекальном загрязнении. Авторы работы особое внимание уделили салату, промаркированному меткой «органический продукт», так как во многих супермаркетах Америки и Западной Европы его позиционируют как продукт, готовый к употреблению. Оказалось, что такой салат ничуть не чище обычного — степень загрязнения бактериями была идентична, подчеркнули исследователи.

По мнению ученых, большинство современных потребителей могут заблуждаться по поводу чистоты магазинных овощей. Результаты исследования подтверждают, что салат, овощи и фрукты необходимо мыть в любом случае. Анализируя результаты исследования, специалисты пришли к выводу о том, что бактериальное загрязнение происходит отнюдь не потому, что листья салата находятся близко к почве. Скорее проблема кроется в воде, которой обрабатывают овощи перед транспортировкой. Да и в процессе перевозки загрязнения избежать практически невозможно.

medicinform.net