Проблема детского ожирения гораздо серьезнее в США, чем полагали ранее

Проблема ожирения среди американских детей обстоит гораздо хуже, чем когда-либо предполагалось, что способствует повышенному риску тяжелых заболевании у них в будущем, раннему старению и более короткому сроку жизни, утверждают американские исследователи.

В исследовании изучили более 700 тыс. детей и подростков Южной Калифорнии. Оказалось, что более 6 процентов (45 тыс.) страдали тяжелой формой ожирения, из которых большую часть составили мальчики. Уникальность этого исследования состоит в реальном и современном отображении проблемы детского ожирения.

Специалисты установили, что 7 процентов мальчиков и 5 процентов девочек страдали чрезвычайным ожирением. Этот показатель составил 2 процента среди детей в возрасте до пяти лет. Ученые предполагают, что результаты исследования применимы ко всему населению страны.

Проблема стоит очень остро, так как без изменения образа жизни у детей, страдающих ожирением, срок жизни сокращается в среднем на 10 - 20 лет, и проблемы со здоровьем, которые типичны для людей с нормальным весом 40 - 60 лет, начинаются с 20 лет. Первая леди Мишель Обама активно продвигает кампанию по борьбе с детским ожирением, сосредоточив свое внимание на улучшении рациона питания в школах и домах.

health.sumy.ua