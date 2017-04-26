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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Проблема детского ожирения гораздо серьезнее в США, чем полагали ранее
    Опубликовано: 2017-04-26 09:24:05

    Проблема ожирения среди американских детей обстоит гораздо хуже, чем когда-либо предполагалось, что способствует повышенному риску тяжелых заболевании у них в будущем, раннему старению и более короткому сроку жизни, утверждают американские исследователи.

    В исследовании изучили более 700 тыс. детей и подростков Южной Калифорнии. Оказалось, что более 6 процентов (45 тыс.) страдали тяжелой формой ожирения, из которых большую часть составили мальчики. Уникальность этого исследования состоит в реальном и современном отображении проблемы детского ожирения.

    Специалисты установили, что 7 процентов мальчиков и 5 процентов девочек страдали чрезвычайным ожирением. Этот показатель составил 2 процента среди детей в возрасте до пяти лет. Ученые предполагают, что результаты исследования применимы ко всему населению страны.

    Проблема стоит очень остро, так как без изменения образа жизни у детей, страдающих ожирением, срок жизни сокращается в среднем на 10 - 20 лет, и проблемы со здоровьем, которые типичны для людей с нормальным весом 40 - 60 лет, начинаются с 20 лет. Первая леди Мишель Обама активно продвигает кампанию по борьбе с детским ожирением, сосредоточив свое внимание на улучшении рациона питания в школах и домах.

    health.sumy.ua

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