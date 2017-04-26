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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кальций продлевает жизнь
    Опубликовано: 2017-04-26 09:04:51

    Употребление продуктов с высоким содержанием кальция способствует увеличению продолжительности жизни, утверждают шведские исследователи.

    Ученые провели исследование, в котором проанализировали рацион питания и вероятность преждевременной смерти у группы мужчин. Оказалось, что у добровольцев, употреблявших самое большое количество продуктов, содержащих кальций, на 25 процентов ниже вероятность смерти в ближайшее десятилетие, чем у их ровесников, употребляющих наименьшее количество кальция. Никто из участников исследования не принимал пищевые добавки, содержащие кальций.

    Кальций для человека - это «хитрый» минерал. В пище и воде кальция достаточно, но он плохо усваивается организмом. Недостаток его приводит к возникновению многочисленных тяжелых заболеваний, он жизненно необходим для нормальной работы практически всех систем организма (нервной и сердечно-сосудистой систем, для свертываемости крови, мышечной активности и т.д.), а не только при лечении переломов.

    Данные нового исследования подтвердили результаты предыдущего, выявившего связь между употреблением кальция в больших количествах и низким риском смерти у мужчин и женщин, подчеркнули исследователи.

    health.sumy.ua

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