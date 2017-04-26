Кальций продлевает жизнь

Употребление продуктов с высоким содержанием кальция способствует увеличению продолжительности жизни, утверждают шведские исследователи.

Ученые провели исследование, в котором проанализировали рацион питания и вероятность преждевременной смерти у группы мужчин. Оказалось, что у добровольцев, употреблявших самое большое количество продуктов, содержащих кальций, на 25 процентов ниже вероятность смерти в ближайшее десятилетие, чем у их ровесников, употребляющих наименьшее количество кальция. Никто из участников исследования не принимал пищевые добавки, содержащие кальций.

Кальций для человека - это «хитрый» минерал. В пище и воде кальция достаточно, но он плохо усваивается организмом. Недостаток его приводит к возникновению многочисленных тяжелых заболеваний, он жизненно необходим для нормальной работы практически всех систем организма (нервной и сердечно-сосудистой систем, для свертываемости крови, мышечной активности и т.д.), а не только при лечении переломов.

Данные нового исследования подтвердили результаты предыдущего, выявившего связь между употреблением кальция в больших количествах и низким риском смерти у мужчин и женщин, подчеркнули исследователи.

health.sumy.ua