Мінрегіон разом з Міносвіти вводить новий стандарт навчального простору Опубликовано: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерство освіти та науки підписали спільний лист, згідно з яким розпочато роботу зі створення шкіл за стандартами Нового Освітнього Простору НОП у рамках концепції МОН «Нова Українська Школа».

Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook за підсумками онлайн-наради з регіонами.

«У цьому році Мінрегіон спільно з Міністерством освіти і науки, облдержадміністраціями та територіальними громадами розпочинає реалізацію спільного проекту із впровадження Нового Освітнього Простору НОП у школах України, у рамках якого буде створений сучасний мотивуючий шкільний простір, де діти хочуть навчатися», - сказав він.

За словами Парцхаладзе, цього року планується створити Новий Освітній Простір у 200 школах України, в 50 з яких також будуть пілотувати інноваційні навчальні програми концепції «Нова Українська Школа».

За підсумками засідання спільним листом Мінрегіон і МОН доручили обласним державним адміністраціям і КМДА активізувати роботу щодо реалізації проектів Нового Освітнього Простору та до 15 травня 2017 року створити відповідні робочі групи. Лист підписали Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та Міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

«Ці робочі групи повинні забезпечити доопрацювання переліків проектів, в яких буде реалізовано Новий Освітній Простір у 2017 році. У першу чергу, до переліків потрібно включити опорні або майбутні опорні загальноосвітні навчальні заклади регіонів. Також необхідно визначити конкретні джерела фінансування», - додав Лев Парцхаладзе.

Проект НОП передбачає проведення комплексних заходів щодо:

- енергоефективності будівель;

- використання яскравих та креативних дизайнерських рішень;

- закупівлі обладнання та програмного забезпечення;

- проведення швидкісного інтернету та встановлення Wi-Fi;

- створення умов для інклюзивного навчання дітей.

Нова Українська Школа – це концепція реформи української шкільної освіти, яка передбачає:

- створення сучасного освітнього середовища;

- впровадження нового змісту та структури школи;

- орієнтацію на учнів та педагогіку партнерства;

- автономію школи та справедливе фінансування. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

