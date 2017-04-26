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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мінрегіон разом з Міносвіти вводить новий стандарт навчального простору
    Опубликовано: 2017-04-26 08:40:16

    Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністерство освіти та науки підписали спільний лист, згідно з яким розпочато роботу зі створення шкіл за стандартами Нового Освітнього Простору НОП у рамках концепції МОН «Нова Українська Школа».
    Про це повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook за підсумками онлайн-наради з регіонами.
    «У цьому році Мінрегіон спільно з Міністерством освіти і науки, облдержадміністраціями та територіальними громадами розпочинає реалізацію спільного проекту із впровадження Нового Освітнього Простору НОП у школах України, у рамках якого буде створений сучасний мотивуючий шкільний простір, де діти хочуть навчатися», - сказав він.
    За словами Парцхаладзе, цього року планується створити Новий Освітній Простір у 200 школах України, в 50 з яких також будуть пілотувати інноваційні навчальні програми концепції «Нова Українська Школа».
    За підсумками засідання  спільним листом Мінрегіон і МОН доручили обласним державним адміністраціям і КМДА активізувати роботу щодо реалізації проектів Нового Освітнього Простору та до 15 травня 2017 року створити відповідні робочі групи. Лист підписали Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та Міністр освіти та науки Лілія Гриневич.
    «Ці робочі групи повинні забезпечити доопрацювання переліків проектів, в яких  буде реалізовано Новий Освітній Простір у 2017 році. У першу чергу, до переліків потрібно включити опорні або майбутні опорні загальноосвітні навчальні заклади регіонів. Також необхідно визначити конкретні джерела фінансування», - додав Лев Парцхаладзе.
    Проект НОП передбачає проведення комплексних заходів щодо:
    - енергоефективності будівель;
    - використання яскравих та креативних дизайнерських рішень;
    - закупівлі обладнання та програмного забезпечення;
    - проведення швидкісного інтернету та встановлення Wi-Fi;
    - створення умов для інклюзивного навчання дітей.
    Нова Українська Школа – це концепція реформи української шкільної освіти, яка передбачає:
    - створення сучасного освітнього середовища;
    - впровадження нового змісту та структури школи;
    - орієнтацію на учнів та педагогіку партнерства;
    - автономію школи та справедливе фінансування.

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