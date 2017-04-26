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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Китай уже инвестировал в Украину $7 млрд
    Опубликовано: 2017-04-26 09:00:16

    Инвестиции КНР направлены на сельское хозяйство, энергетику и инфраструктуру.
     
    Китай инвестировал более $7 млрд на развитие сельскохозяйственной, энергетической и инфраструктурной отраслей Украины. Об этом сообщил советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине Лю Цзюнь во время китайско-украинского бизнес-форума, передает Укринформ.

    "На данный момент основная задача состоит в том, чтобы активизировать в полной мере эту огромную сумму денег, чтобы оживить сельскохозяйственную, энергетическую сферу, сферу инфраструктуры, а также другие сферы экономики, которые в этом нуждаются, что в свою очередь создаст рабочие месте, налогообложение и торговые потоки", — сказал он.

    Советник посольства также сообщил, что центральные банки обеих стран подписали соглашение и параллельно продолжают работу для создания основы будущего финансового сотрудничества.

    Инф. delo.ua

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