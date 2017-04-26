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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • За первых три месяца промышленный вылов рыбы вырос на 42%
    Опубликовано: 2017-04-26 13:30:09

    За три месяца 2017 года вылов во внутренних водоемах увеличился на 10%.
     
    С января по март 2017 года промышленный вылов рыбы вырос на 41,8% — 2,5 тыс. тонн. Об этом сообщает Госрыбагенство.

    "Во внутренних водоемах Украины вылов составил 3,6 тыс. тонн, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Вылов в Черном море увеличился на 7,8% и составил 276 тонн. В Азовском море в первом квартале 2017 поймали 5,79 тыс. тонн рыбы, что на 30% меньше, чем в 2017 году. Уменьшение вылова связано со штормовой погодой",— говорят в ведомстве.

    В Госрыбагентстве отмечает, что с января по март в некоторых областях Украины увеличился вылов по сравнению с аналогичным периодом 2016, а именно: в Николаевской — в 1,3 раз, Волынской — 2,4 раза, Львовской — в 1,8 раза, Черкасской — в 1,2 раза и Харьковской — в 1,2 раза.

    Напомним, в 2016 году вылов рыбы был крупнейшим за последние 2 года — 81,1 тыс. тонн, рост составил 11,5% по сравнению с 2015 годом (72,7 тыс. тонн). В 2016 году прирост наблюдался как в Азово-Черноморском бассейне, так и во внутренних водоемах.

    Инф. delo.ua

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