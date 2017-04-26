  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Киевский метрополитен проиграл кассацию по долгу в 2 млрд грн — депутат
    Опубликовано: 2017-04-26 13:15:17

    Высший хозяйственный суд Украины обязал взыскать с коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в пользу ООО "Укррослизинг" 1 млрд 924 млн гривен за поставленные 100 вагонов метро. Об этом сообщает народный депутат Юрий Левченко.

    Суд рассматривал кассационную жалобу (№ 910/8397/16) КП "Киевский метрополитен" на постановление Киевского апелляционного хозсуда от 31 января 2017 год по иску "Укррослизинга".

    "Несколько часов назад Высший хозяйственный суд Украины вынес решение, которым обязал взыскать с коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в пользу ООО "Укррослизинг" 1 млрд 924 млн гривен за поставленные 100 вагонов метро. Эта сумма состоит из 478 млн основного долга, 255 млн штрафов и 1 млрд 191 млн — коэффициент корректировки согласно изменениям в валютном курсе", — написал Левченко в Facebook.

    По его словам, представитель метрополитена прямо отметил, что киевское метро может остановиться уже завтра. К тому же, счета метрополитена арестованы, а исполнительная служба уже выполняет решение апелляционной инстанции.

    Левченко отмечает, что в конце 2014 года Киевсовет продлил срок по выплатам за лизинговые услуги 100 вагонов метро в 2015-2018 годах, чем фактически признал все долги и условия договора с учетом курсовой разницы.

    Напомним, депутаты Киевсовета 23 марта приняли решение обратиться к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров, СНБО относительно рассмотрения вопроса задолженности метрополитена на заседании СНБО, поскольку сложившаяся ситуация может угрожать остановкой столичного метро.

    По информации пресс-службы Киевсовета, в 2009 году тогдашняя столичная власть заключила договор о покупке 100 вагонов метро на условиях финансового лизинга с компанией "Укррослизинг". В период с 2010 по 2013 гг. Киев задолжал этому предприятию почти 2 млрд грн. По иску этой компании суд арестовал 100 вагонов столичного метро.

    По словам депутата Киевсовета Александра Харченко, совет расценивает действия "Укррослизинга" как структуры напрямую аффилированной со страной-агрессором — Российской Федерацией, как направленные на осуществление прямой экономической агрессии против Украины.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.