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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Крупнейший производитель кондитерки Западной Украины сокращает прибыль
    Опубликовано: 2017-04-26 11:00:01

    Кондитерская фабрика "Свиточ" сократила прибыль на 13,5%, доход на 1,8%.
     
    В 2016 году Львовская кондитерская фабрика "Свиточ" в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности сократила чистую прибыль на 13,56% или на 36,8 млн грн — до 234,6 млн грн по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщают "Украинские новости".

    Отмечается, что в 2016 году предприятие сократило чистый доход на 1,87%, или на 43,4 млн грн — до 274,4 млн грн по сравнению с 2015 годом.

    96,9% акций кондфабрики, зарегистрированной в форме публичного акционерного общества, принадлежит швейцарской компании Nestle. Компания Nestle работает в Украине с 1994 года, на украинском рынке ее продукция представлена ​​продукцией под названиями Nescafe, Nesquik, Coffee-mate, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Gerber, Bistrof, "Свиточ", "Торчин", "Мивина".

    Инф. delo.ua

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