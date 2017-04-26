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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Какой вред может принести антибактериальное мыло
    Опубликовано: 2017-04-26 08:04:04

    Широко распространено мнение, что использование антибактериального мыла может предотвратить распространение инфекций в детских коллективах. На самом деле, в гриппозную пору мытье рук антибактериальным мылом не спасает от инфекций верхних дыхательных путей.


    Доктор Michael Carlston, профессор семейной и коммунальной медицины из медицинской школы Калифорнийского университета считает, антибактериальные сорта мыла действуют чрезмерно энергично.

    То есть уничтожают не только патогенные, но и «дружественные» виды бактерий. Более того, если бактерии –друзья уничтожаются полностью, то наиболее агрессивные патогенные бактерии уцелевают. Таким образом, дезинфецирующее мыло подвергает нас опасности подвергнуться опасности атаки наиболее закаленных в бою врагов.

    medicus.ru

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