Какой вред может принести антибактериальное мыло

Широко распространено мнение, что использование антибактериального мыла может предотвратить распространение инфекций в детских коллективах. На самом деле, в гриппозную пору мытье рук антибактериальным мылом не спасает от инфекций верхних дыхательных путей.



Доктор Michael Carlston, профессор семейной и коммунальной медицины из медицинской школы Калифорнийского университета считает, антибактериальные сорта мыла действуют чрезмерно энергично.

То есть уничтожают не только патогенные, но и «дружественные» виды бактерий. Более того, если бактерии –друзья уничтожаются полностью, то наиболее агрессивные патогенные бактерии уцелевают. Таким образом, дезинфецирующее мыло подвергает нас опасности подвергнуться опасности атаки наиболее закаленных в бою врагов.

medicus.ru