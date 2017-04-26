Привлекательность мужчины зависит от его объема

Китайские ученые из Гонконгского политехнического университета (Hong Kong Polytechnic University) выявили новый критерий привлекательности мужчин для противоположного пола, пишет журнал Nature. В ходе исследования обнаружилось, что женщины оценивают мужчину по соотношению его роста к объему его тела. Если раньше ученые считали критериями привлекательности соотношение объема талии и бедер, которое отражает распределение жира между верхней и нижней половина тела и служит показателем здоровья, а также индекс массы тела (вес в килограммах, деленный на квадрат роста в метрах), то теперь главным критерием становится объем тела в кубических метрах, деленный на рост.

Новый показатель получил название индекс объема и роста (ИОР). Получив в помощью лазера трехмерное изображение 94 мужчин, ученые определили для них соотношение талии и бедер, индекс массы тела (ИМТ) и ИОР. Затем они предложили группе добровольцев, мужчин и женщин, оценить по 9−балльной шкале привлекательность изображений. При сравнении результатов стало ясно, что лучше других показателей привлекательность отражает ИОР. Средний ИОР у мужчин в подборке составлял 20 литров на квадратный метр, но по ответам добровольцев выходило, что женщины предпочитали более стройных мужчин с ИОР примерно 17,5, тогда как мужчины находили, что «хорошего человека должно быть много», выбирая ИОР в 18 литров на квадратный метр.

По мнению одного из авторов исследования Цинту Фэна (Jintu Fan), ИМТ не может в полной мере отражать физическую привлекательность, и нам легче судить об объеме тела другого человека, чем о его весе. Так, мужчина с мощной мускулатурой может быть в прекрасной физической форме, но ИМТ его будет сравнительно высоким.



medicus.ru