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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В пяти районах Киева снова отключат горячую воду
    Опубликовано: 2017-04-25 17:00:04

    ПАО «Киевэнерго» возобновляет проведение гидравлических испытаний теплосетей в пяти районах столицы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    «Киевэнерго» возобновляет проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые были приостановлены во избежание отключений горячей воды в период снижения температуры воздуха. С 24 апреля гидроиспытания проводятся в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы», - говорится в сообщении.

    С 24 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от станции теплоснабжения «Беличи» и районных котельных «Теремки», «Минская» и «Центральная».

    На этот период горячее водоснабжение будет приостановлено для 299 жилых домов, 11 лечебных учреждений, 15 детских садов, 13 школ и 85 ведомств в Святошинском районе; 80 жилых домов, 2 лечебных заведений, 6 детских садов, 4 школы и 22 ведомств в Оболонском районе; 5 жилых домов и 4 ведомств в Подольском районе; 29 жилых домов, 3 детских садов, 2 школы, 6 ведомств в Голосеевском районе.

    С 25 апреля по 8 мая испытания теплосетей будут проводиться от районной котельной «Никольская Борщаговка». На этот период горячее водоснабжение будет приостановлено для 511 жилых домов, 6 лечебных учреждений, 35 детских садов, 22 школ, 140 ведомств в Святошинском районе; 4 жилых домов и 4 ведомств в Соломенском районе.

    Напомним, 19 апреля в Киеве из-за похолодания приостановили отключение горячей воды.

    Инф. for-ua.com

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