Корейцы хотят выращивать элитный лук в Украине

Также предприниматели Южной Кореи хотят построить в Украине мобильные элеваторы.



Южнокорейские бизнесмены хотят инвестировать в проект по выращиванию в Украине особых сортов элитного лука для экспорта в ЕС.

Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате Украины.

Также предприниматели азиатской страны хотят построить у нас мобильные элеваторы

Сейчас Украина и Южная Корея используют лишь около 10% потенциала от возможного взаимного товарооборота, который можно увеличить до $6-7 млрд в год.

Инф. delo.ua