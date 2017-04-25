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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Корейцы хотят выращивать элитный лук в Украине
    Опубликовано: 2017-04-25 13:30:04

    Также предприниматели Южной Кореи хотят построить в Украине мобильные элеваторы.
     
    Южнокорейские бизнесмены хотят инвестировать в проект по выращиванию в Украине особых сортов элитного лука для экспорта в ЕС.

    Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате Украины.

    Также предприниматели азиатской страны хотят построить у нас мобильные элеваторы

    Сейчас Украина и Южная Корея используют лишь около 10% потенциала от возможного взаимного товарооборота, который можно увеличить до $6-7 млрд в год.

    Инф. delo.ua

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