Также предприниматели Южной Кореи хотят построить в Украине мобильные элеваторы.
Южнокорейские бизнесмены хотят инвестировать в проект по выращиванию в Украине особых сортов элитного лука для экспорта в ЕС.
Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате Украины.
Также предприниматели азиатской страны хотят построить у нас мобильные элеваторы
Сейчас Украина и Южная Корея используют лишь около 10% потенциала от возможного взаимного товарооборота, который можно увеличить до $6-7 млрд в год.
Инф. delo.ua