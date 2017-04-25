ПриватБанк сменил прописку Опубликовано: Крупнейший банк страны теперь зарегистрирован не в Днипре, а в Киеве. ПриватБанк сменил юридический адрес. Согласно сообщению пресс-службы банка, в новоутвержденной редакции устава юридический адрес ПАО КБ "Приватбанк" изменен с ул. Набережной Победы, 50, Днипро, на ул. Грушевского, 1-Д, Киев. Отмечается, что правление ПриватБанка и все службы главного офиса банка продолжают работать в Днипре, фактический адрес главного банка не меняется. "Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, Наблюдательного совета, позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами. Просим партнеров и контрагентов банка обратить внимание на необходимость в дальнейшем указывать новый юридический адрес банка в договорных и бухгалтерских документах", — сказано в сообщении. Инф. delo.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

