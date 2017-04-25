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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ПриватБанк сменил прописку
    Опубликовано: 2017-04-25 10:30:34

    Крупнейший банк страны теперь зарегистрирован не в Днипре, а в Киеве.

    ПриватБанк сменил юридический адрес. Согласно сообщению пресс-службы банка, в новоутвержденной редакции устава юридический адрес ПАО КБ "Приватбанк" изменен с ул. Набережной Победы, 50, Днипро, на ул. Грушевского, 1-Д, Киев.

    Отмечается, что правление ПриватБанка и все службы главного офиса банка продолжают работать в Днипре, фактический адрес главного банка не меняется.

    "Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, Наблюдательного совета, позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами. Просим партнеров и контрагентов банка обратить внимание на необходимость в дальнейшем указывать новый юридический адрес банка в договорных и бухгалтерских документах", — сказано в сообщении.

    Инф. delo.ua

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