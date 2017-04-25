  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Упаковка помогает справиться с неприятными эмоциями
    Опубликовано: 2017-04-25 10:44:25

    Исследователи обнаружили, что запаковка связанных с травмирующими переживаниями предметов в конверт, обертку или коробку помогает справиться с негативными эмоциями, сообщает PhysOrg.

    Отчет о работе, проведенной в Университете Торонто, Национальном университете Сингапура и Городском университете Гонконга, будет опубликован в журнале Psychological Science.

    В нем приводятся результаты четырех независимых экспериментов, которые показали, что физический акт упаковки и запечатывания предметов, связанных с неприятными переживаниями (например, записей), помогает людям справиться с эмоциями по этому поводу и сформировать психологическую защиту, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Запаковка не относящихся к делу предметов, по данным ученых, такого эффекта не имеет.

    По словам автора исследования Дилипа Соумэна (Dilip Soman), говорить расстроенным людям что-либо вроде "жизнь продолжается", "не думай об этом" и т.п. бесполезно. Запечатывание же вызывающих негативные воспоминания вещей помогает улучшить настроение, поскольку "люди не склонны прямо контролировать свои эмоции", считает Соумэн.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.