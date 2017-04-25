Упаковка помогает справиться с неприятными эмоциями

Исследователи обнаружили, что запаковка связанных с травмирующими переживаниями предметов в конверт, обертку или коробку помогает справиться с негативными эмоциями, сообщает PhysOrg.

Отчет о работе, проведенной в Университете Торонто, Национальном университете Сингапура и Городском университете Гонконга, будет опубликован в журнале Psychological Science.

В нем приводятся результаты четырех независимых экспериментов, которые показали, что физический акт упаковки и запечатывания предметов, связанных с неприятными переживаниями (например, записей), помогает людям справиться с эмоциями по этому поводу и сформировать психологическую защиту, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Запаковка не относящихся к делу предметов, по данным ученых, такого эффекта не имеет.

По словам автора исследования Дилипа Соумэна (Dilip Soman), говорить расстроенным людям что-либо вроде "жизнь продолжается", "не думай об этом" и т.п. бесполезно. Запечатывание же вызывающих негативные воспоминания вещей помогает улучшить настроение, поскольку "люди не склонны прямо контролировать свои эмоции", считает Соумэн.

medicinform.net