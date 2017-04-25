Улыбка продлевает жизнь

Чем шире улыбка и глубже морщинки у глаз, тем дольше проживешь, утверждают американские исследователи.

Ученые провели исследование, в котором изучили 230 фотографий игроков американской высшей бейсбольной лиги, которые начали играть до 1950 года, и разделили их по группам по улыбкам: "неулыбающиеся", "частично улыбающиеся" и "улыбающиеся" .

Имеющаяся статистика об игроках позволила ученым исключить другие факторы, которые могли повлиять на результаты исследования. В результате представители группы "улыбающихся" игроков в среднем жили на 4 - 7 лет дольше, чем игроки, попавшие в другие группы.

Даже когда съемку делал профессиональный фотограф, участники по-разному улыбались, одни делали это искреннее других. Эксперты еще раз подтвердили гипотезу о том, что общий эмоциональный настрой человека благоприятно влияет на продолжительность его жизни.

medicus.ru