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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Улыбка продлевает жизнь
    Опубликовано: 2017-04-25 09:04:19

    Чем шире улыбка и глубже морщинки у глаз, тем дольше проживешь, утверждают американские исследователи.

    Ученые провели исследование, в котором изучили 230 фотографий игроков американской высшей бейсбольной лиги, которые начали играть до 1950 года, и разделили их по группам по улыбкам: "неулыбающиеся", "частично улыбающиеся" и "улыбающиеся" .

    Имеющаяся статистика об игроках позволила ученым исключить другие факторы, которые могли повлиять на результаты исследования. В результате представители группы "улыбающихся" игроков в среднем жили на 4 - 7 лет дольше, чем игроки, попавшие в другие группы.

    Даже когда съемку делал профессиональный фотограф, участники по-разному улыбались, одни делали это искреннее других. Эксперты еще раз подтвердили гипотезу о том, что общий эмоциональный настрой человека благоприятно влияет на продолжительность его жизни.

    medicus.ru

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