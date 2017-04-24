Химиотерапия против рака молочной железы вызывает повреждения мозга Опубликовано: В течение нескольких последних лет ученые искали связь между раком молочной железы и часто сопутствующими ему повреждениями головного мозга. И вот сравнительно недавно учеными было обнаружено, что на самом деле вовсе не рак является причиной таких повреждений – их провоцирует лечение.



Ученые отмечают, что им удалось получить неопровержимые доказательства того факта, что именно химиотерапия, часто назначающаяся при раке молочной железы стимулирует серьезные нарушения функций мозга.



Было проведено исследование, включавшее в себя 44 женщины, столкнувшихся с раком молочной железы. Из их числа химиотерапии подверглись 25, в то время как остальные 19 проходили лечение с применением альтернативных методик антираковой терапии. Также контрольная группа включала в себя 18 женщин, никогда не болевших раком, показатели, здоровья которых были использованы как базовые. Все субъекты анализа были сопоставимы по возрасту и всем прочим параметрам. Всех женщин просили выполнить определенные задачи, в процессе которых врачи посредством аппарата магниторезонансной томографии (МРТ) считывали данные об активности их головного мозга.



Женщины, с раком молочной железы, не подвергавшиеся химиотерапии, продемонстрировали существенное ухудшение функций дорсолатеральной префронтальной коры и премоторной коры головного мозга. При прохождении курса химиотерапии учеными было отмечено снижение степени активности левой боковой префронтальной коры головного мозга, увеличение количества персеверативных ошибок и снижение скорости обработки получаемой информации.



Это означает, что рак молочной железы действительно может вызвать определенные отклонения в работе головного мозга, однако они являются несопоставимыми с теми нарушениями, которые стимулирует химиотерапия. Причем исследователями также был выявлен один очень интересный факт, степень повреждения головного мозга является значительно больше в том случае, если речь идет о пожилых пациентах, или пациентах, не имеющих высшего образования.



Таким образом, ученые предполагают, что чем более тренированным является головной мозг, тем в большей степени он противостоит негативному воздействию раковых опухолей и химиотерапии.

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