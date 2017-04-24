Беспроводной интернет вреден для здоровья Опубликовано: Прогресс не стоит на месте, и сейчас уже не надо протягивать километры проводов по своему дому для того, чтобы подключить интернет к своему персональному компьютеру.



Изобретение беспроводных маршрутизаторов или роутеров многим существенно облегчило жизнь. Однако всем понятно, что от данных устройств исходит определенное излучение, за счет которого собственно и устанавливается подключение к интернету. Человек рассудительный в такой ситуации задастся вопросом – а не является ли данное излучение вредным для человеческого здоровья, особенно когда современный человек проводит перед компьютером в среднем по 3-4 часа в день.



В результате нескольких новых исследований, проведенных учеными из разных стран, было установлено, что электромагнитные поля, создаваемые подобными устройствами, при длительном воздействии могут становиться причиной развития серьезных проблем со здоровьем в нашем организме. К ним относятся опухоли головного мозга, общее физическое истощения, проблемы с сердечнососудистой системой, а также более высокий риск рака, в том числе и лейкемии. Данные результаты носят предварительный характер – ученые пока не могут назвать точные цифры того, насколько определенная доза облучения будет опасна для нашего здоровья, и где находится тот рубеж времени воздействия устройств беспроводного интернета, после прохождения, которого возникает риск развития данных болезней.



Ответы на все эти и многие другие вопросы, ученым только предстоит получить в новых исследованиях. Стоит ли теперь отказываться от беспроводного интернета и снова возвращаться к проводам? Сказать сложно. На самом деле электромагнитные поля создает практически каждое электронное устройство в нашем доме – от телевизора до тостера. Доза облучения традиционно считалась опасной только в случае с микроволновой печью, где интенсивность облучения была довольно высокой. Интересно, что ученые подсчитали, что в случае с роутерами интенсивность облучения является примерно столь же высоким, только если микроволновка работает всего несколько минут, то маршрутизатор покрывает весь дом своим воздействием практически на весь день, ну или же только на тот период, когда работает компьютер. Вот и решайте – хотите Вы в течение большей части дня сидеть внутри микроволновой печи или нет.

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