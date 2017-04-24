Женщины все чаще принимают противозачаточные средства не с целью контрацепции Опубликовано: Все больше женщин принимают противозачаточные средства совсем не с целью контрацепции. Согласно данным, приводимым в отчете Института Гаттмахер, по иным причинам, не связанным с беременностью, таблетки пьет одна треть девушек, сообщает MSNBC.



Большинство из них принимают контрацептивы, чтобы справиться с менструальными болями, подкорректировать менструальный цикл, избавиться от высыпаний на коже. А некоторым таблетки даже помогают избавиться от приступов мигрени.



По словам автора отчета Рэйчел Джонс, в своей работе она опиралась на данные, полученные в ходе национального американского исследования 2006-2007 годов. Тогда были проинтервьюированы более 7000 женщин в возрасте 15-44 лет.



Принимавших таблетки, спросили, по какой причине они их пьют, помимо контролирования беременности. Кроме озвученных выше причин, оказалось, некоторые женщины таким образом пытаются подготовить себя к наступлению менопаузы.



Всего же, например, в США 18% более чем из 11 миллионов женщин в возрасте 15-44 лет сейчас принимают противозачаточные. Примерно 14% (1,5 миллиона человек) пьют их не для того, чтобы предотвратить зачатие. Около половины из них никогда не занимались сексом. Еще часть продолжали принимать таблетки, несмотря на то, что в данный момент не были сексуально активны.

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