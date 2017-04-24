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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Женщины все чаще принимают противозачаточные средства не с целью контрацепции
    Опубликовано: 2017-04-24 18:24:03

    Все больше женщин принимают противозачаточные средства совсем не с целью контрацепции. Согласно данным, приводимым в отчете Института Гаттмахер, по иным причинам, не связанным с беременностью, таблетки пьет одна треть девушек, сообщает MSNBC.

    Большинство из них принимают контрацептивы, чтобы справиться с менструальными болями, подкорректировать менструальный цикл, избавиться от высыпаний на коже. А некоторым таблетки даже помогают избавиться от приступов мигрени.

    По словам автора отчета Рэйчел Джонс, в своей работе она опиралась на данные, полученные в ходе национального американского исследования 2006-2007 годов. Тогда были проинтервьюированы более 7000 женщин в возрасте 15-44 лет.

    Принимавших таблетки, спросили, по какой причине они их пьют, помимо контролирования беременности. Кроме озвученных выше причин, оказалось, некоторые женщины таким образом пытаются подготовить себя к наступлению менопаузы.

    Всего же, например, в США 18% более чем из 11 миллионов женщин в возрасте 15-44 лет сейчас принимают противозачаточные. Примерно 14% (1,5 миллиона человек) пьют их не для того, чтобы предотвратить зачатие. Около половины из них никогда не занимались сексом. Еще часть продолжали принимать таблетки, несмотря на то, что в данный момент не были сексуально активны.

    news.gradusnik.ru

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