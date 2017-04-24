Определить болезнь Альцгеймера можно будет по состоянию слизистой оболочки носа

Немецкие учёные разрабатывают метод обнаружения скоплений тау-белка - одного из главных маркеров альцгеймеризма - в обонятельных нейронах слизистой оболочки носа, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Чем раньше учёные заметят болезнь Альцгеймера, тем больше шансов замедлить её развитие. Но обычно её обнаруживают тогда, когда уже начались заметные нарушения в когнитивных функциях нервной системы, то есть довольно поздно. Радио- и томографические методы диагностики тоже не позволяют зафиксировать недуг в ранние сроки.

Исследователи из Технического университета в Дармштадте задумались над созданием сверхчувствительного метода, который позволял бы диагностировать болезнь на самых ранних стадиях развития. Одним из маркеров синдрома Альцгеймера является тау-белок. Одна из его форм образует характерные нейрофибриллярные клубки в нервных клетках; со временем отложения тау-белка растут и нейрон умирает. Учёные предположили, что этот белок можно найти не только в клетках головного мозга, но и в периферических нейронах. Например, в сетчатке глаза. Соответствующее сканирование сетчатки белка могло бы указать на самые ранние этапы болезни Альцгеймера.



Для того чтобы увидеть зловредный белок в нейронах глаза, нужно было как-то окрасить его отложения, а потом уже проводить сканирование сетчатки. Но тут вдруг выяснилось, что флуоресцентный краситель, связывающийся с тау-белком, прекрасно показывает его присутствие в слизистой носа, где, как известно, находятся обонятельные рецепторы и чувствительные обонятельные нейроны. Учёные провели ряд тестов с больными синдромом Альцгеймера, и оказалось, что чем больше тау-белка было в носу, тем сильнее оказывались повреждены ткани мозга.



Иными словами, выявлена очевидная корреляция между количеством детектируемого белка и стадией болезни.



То же самое ранее было описано для накоплений тау-белка в сетчатке глаза. Однако анализ слизистой носа представляется более удобным и дешёвым способом диагностики: краску для тау-белка можно ввести в нос попросту с помощью спрея, а светящийся белок можно будет обнаружить едва ли не на глаз. Впрочем, для диагностирования самых ранних стадий болезни Альцгеймера потребуются всё-таки более тщательные методы количественного анализа.



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