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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Производство стали в марте выросло на 9,1%
    Опубликовано: 2017-04-24 17:00:36

    Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в марте 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличилось на 9,1% и составило 967 тыс. т, сообщает «Капитал» с ссылкой на Государственную службу статистики.

    Как сказано в  отчете по промышленному производству в Украине, при этом к февралю 2017 г. производство стали выросло на 30%. За 3 месяца было произведено 2 млн 584 тыс. тонн стали, что на 5,9% меньше аналогичного показателя 2016 г.

    Производство чугуна в марте в годовом исчислении уменьшилось на 23,3% и выросло на 9,3% в месячном исчислении, составив 1 млн 569 тыс. тонн. За 3 месяца — 4 млн 852 тыс. тонн (-17%).

    Производство готового проката черных металлов в марте 2017 г. по сравнению с мартом 2016 г. сократилось на 8,4%, составив 1 млн 36 тыс. тонн (+5,5% по сравнению с февралем 2017). За 3 месяца было произведено 3 млн 129 тыс. тонн проката (-1,3%).

    Напомним, производство стали в Украине за 2016 год сократилось на 0,8%.

    Инф. for-ua.com

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