Рестораны и кафе ожидает украинизация

Киевсовет потребует от заведений общепита напечатать меню и общаться с гостями только на украинском языке. Новация обойдется заведениям в 7 млн грн.

Языковой вопрос может поссорить рестораторов и мэрию. Киевсовет намерен обязать заведения общественного питания перевести меню на украинский язык, а официантов - общаться с гостями на украинском. Такое решение в конце прошлой недели Киевсовет принял в первом чтении. Большинству ресторанов и кафе также придется поменять и таблички при входе. Рестораторы недовольны инициативой. Только на перепечатку меню они вынуждены будут потратить около 7 млн грн. Депутаты намерены повторно голосовать за новые правила на ближайшей сессии в мае.

Неожиданное решение

Большая часть жителей столицы ущемлена в своих языковых правах, поясняет необходимость решения его разработчик, депутат от партии Свобода Юрий Сиротюк. "Если пройти по Крещатику и зайти во все рестораны, то меню на украинском языке нет ни у одного из них. Такого нет в других странах мира", - рассказал он LIGA.net. Недовольные граждане пишут жалобы, уверяет депутат.

Ресторан должен будет предложить гостям сначала меню на украинском, а потом - на любом другом языке, говорится в проекте решения. Официант обязан будет, как минимум, поздороваться с гостем и начать беседу на государственном языке. "Если посетитель иностранец, после этого общаться с ним можно на любом языке", - уточняет Сиротюк. Попутно рестораторы должны перевести все свои названия с латиницы на кириллицу. Это правило не касается только зарегистрированных торговых марок. Автор утверждает, что проект решения поддержали представители всех фракций Киевсовета, а также мэр Виталий Кличко. Планируется, что на повторное рассмотрение документ вынесут на ближайшем заседании горсовета в мае.

Проверять выполнение рестораторами правила будет инспекция защиты прав потребителей, говорит Сиротюк. "Мы не хотим вводить санкции, но злостным нарушителям может быть отказано в праве продлить документы на работу", - пояснил он.

Рестораторы против

По словам руководителей трех сетей заведений быстрого питания, только перепечатка меню обойдется в среднем в 6 000 грн на заведение, а смена таблички - от 1 300 до 5 000 грн за квадратный метр. По данным Госстата. всего в столице около 1 600 заведений общественного питания. Украинское меню есть лишь в четверти заведений, говорят собеседники LIGA.net. Таким образом, на обновление меню бизнесу придется потратить около 7 млн грн. Затраты в основном лягут на плечи несетевых рестораторов.

Бизнес по-разному относится к инициативе Киевсовета. "Меню в наших клубах издается на трех языках, включая украинский, а названия зарегистрированы. Мы не намерены их переписывать кириллицей", - говорит владелец ночных клубов Indigo, Форсаж, Саксон и Бионика Ростислав Ручко. Он добавляет, что не собирается выполнять "языковое правило", поскольку его официанты здороваются и общаются с гостем исключительно на родном ему языке для повышения лояльности клиентов.

У других новация Киевсовета не вызывает возражений. "В наших заведениях есть меню на украинском языке, - рассказывает совладелец сети Pesto Cafe Дмитрий Погребицкий. - Официанты без проблем начнут беседу с гостями на украинском, если это необходимо".

Далеко не все официанты могут свободно общаться с гостями, отмечает генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова. Многие говорят на суржике, что может только отпугнуть посетителей, поэтому руководству ресторанов придется отправить своих сотрудников на курсы. Это чревато ростом затрат, отмечает Насонова.

Юристы сомневаются в законности проекта решения. Киевсовет не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность ресторанов, считает старший партнер адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец. "Каким образом проверяющие будут фиксировать, на каком языке с ним поздоровался администратор или официант?" - интересует он.

Даже если рестораторы, объединившись, заблокируют принятие инициативы через суд, это не гарантирует позитивного решения. К примеру, с октября прошлого года Киевсовет ввел запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 во всех киевских магазинах. Ограничения действуют, несмотря на требование Антимонопольного комитета и Хозяйственного суда Киева их отменить.

Александра Некращук

ЛIГАБiзнесIнформ