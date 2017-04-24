Синдром пигментной дисперсии: фактор риска развития пигментной глаукомы Опубликовано: Критериями синдрома пигментной дисперсии являются: видимые при трансиллюминации радиальные дефекты радужки на средней периферии, «веретено Крукенберга», массивная пигментация трабекулярной сети. Признаками развития пигментной глаукомы наряду с синдромом пигментной дисперсии является совокупность двух из трех возможных признаков: вгд выше 21 мм рт.ст., офтальмоскопические изменения зрительного нерва и изменения в поле зрения. Молодые пациенты мужского пола с миопией более склонны к развитию пигментной глаукомы. Дополнительным фактором риска развития заболевания служит исходный уровень внутриглазного давления более 221 мм рт. ст. Наиболее значимым неблагоприятными факторами развития пигментной глаукомы у пациентов с синдромом пигментной дисперсии оказались: уровень вгд выше 21 мм рт.ст., выявленный при первичной исследовании. Возраст, рефракция и наследственность достоверно не коррелируют с развитием пигментной глаукомы.

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