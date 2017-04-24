Рогатый скот и инфекции мочевыводящих путей у женщин

Инфекции мочевыводящих путей (Urinary tract infections - UTIs) относятся к наиболее частым инфекциям у женщин. Около трети американок ереносят UTI до достижения ими 24 летнего возраста, а половина из них болеют хотя бы одной инфекцией мочевыделительносй ситемы в течение жизни.



Известно, что кишечные палочки (E. coli) от рогатого скота и других видов домашних животных могут быть причиной устойчивых к лечению инфекций мочевыделительной системы. Симптомы этих инфекций трудно диагностировать и поэтому у всё большего числа женщин их все труднее диагностировать и лечить. Согласно новейшим исследованиям, источником инфицирования бактериями резистентными к различным видам антибактериальной терапии часто является мясо, которое мы употребляем в пищу.



Штаммы Escherichia coli, которые выделены у рогатого скота, аналогичны таковым, которые обнаруживаются у женщин с UTI. Важно то, что инфицирование женщин может происходить и во время диарейных заболеваний вызываемых Escherichia coli.

Важным фактором резистентности бактерий к терапии является то, что для лечения заболеваний у домашнего скота все чаще применяются антибиотики, что «тренирует» устойчивость микроорганизмов к лечению. По мнению Ellen Kruger – акушера-гинеколога из Нового-Орлеана простыми, но эффективными методами профилактики мочевых инфекций у женщин является подмывания в направлении спереди назад после каждой дефекации и употребление достаточного количества жидкости, что бы вымывать бактерии из мочевого канала.



medicus.ru