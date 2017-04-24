  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Рогатый скот и инфекции мочевыводящих путей у женщин
    Опубликовано: 2017-04-24 13:04:16

    Инфекции мочевыводящих путей (Urinary tract infections -UTIs) относятся к наиболее частым инфекциям у женщин. Около трети американок ереносят UTI до достижения ими 24 летнего возраста, а половина из них болеют хотя бы одной инфекцией мочевыделительносй ситемы в течение жизни.

    Известно, что кишечные палочки (E. coli) от рогатого скота и других видов домашних животных могут быть причиной устойчивых к лечению инфекций мочевыделительной системы. Симптомы этих инфекций трудно диагностировать и поэтому у всё большего числа женщин их все труднее диагностировать и лечить. Согласно новейшим исследованиям, источником инфицирования бактериями резистентными к различным видам антибактериальной терапии часто является мясо, которое мы употребляем в пищу.


    Штаммы Escherichia coli, которые выделены у рогатого скота, аналогичны таковым, которые обнаруживаются у женщин с UTI. Важно то, что инфицирование женщин может происходить и во время диарейных заболеваний вызываемых Escherichia coli.
    Важным фактором резистентности бактерий к терапии является то, что для лечения заболеваний у домашнего скота все чаще применяются антибиотики, что «тренирует» устойчивость микроорганизмов к лечению. По мнению Ellen Kruger – акушера-гинеколога из Нового-Орлеана простыми, но эффективными методами профилактики мочевых инфекций у женщин является подмывания в направлении спереди назад после каждой дефекации и употребление достаточного количества жидкости, что бы вымывать бактерии из мочевого канала.

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.