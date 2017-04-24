Доказано, что собаки могут лечить людей

Израильские ученые в очередной раз доказали, что наши домашние любимцы в любой момент могут стать нашими врачами, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

По новым данным, полученным в ходе исследования установлено, что присутствие собаки во время сеансов психотерапии резко увеличивает ее эффективность, позволяя психологам лечить даже шизофрению.

Как показали исследования, проведенные в израильском Технологическом институте «Технион», присутствие собак во время сеансов психотерапии увеличивает их эффективность приблизительно в два раза.



medicus.ru