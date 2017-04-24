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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Доказано, что собаки могут лечить людей
    Опубликовано: 2017-04-24 11:44:57

    Израильские ученые в очередной раз доказали, что наши домашние любимцы в любой момент могут стать нашими врачами, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    По новым данным, полученным в ходе исследования установлено, что присутствие собаки во время сеансов психотерапии резко увеличивает ее эффективность, позволяя психологам лечить даже шизофрению.

     Как показали исследования, проведенные в израильском Технологическом институте «Технион», присутствие собак во время сеансов психотерапии увеличивает их эффективность приблизительно в два раза.

    medicus.ru

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