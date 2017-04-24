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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дефицит йода у матери делает детей гиперактивными
    Опубликовано: 2017-04-24 11:24:36

    По данным исследования итальянских учёных, недостаток йода в организме беременной женщины может способствовать синдрому дефицита внимания с гиперактивностью у детей (СДВГ). В ходе исследования ученые в течение 10 лет наблюдали 16 детей, живущих на Сицилии (Sicily), где дефицит йода и связанное с ним состояние — гипотиреоидизм — встречается очень часто.

    В контрольной группе были дети из района, где йода достаточно. У 11 детей из Сицилии обнаружился СДВГ и относительно низкий уровень IQ, тогда как ни один ребенок из контрольной группы этим расстройством не страдал. У матерей 7 детей из сицилийской группы в начале беременности наблюдался гипотиреоидизм. Доктор Франческо Вермиглио (Francesco Vermiglio) — руководитель исследования отметил, что дефицит йода может возникать у беременной, даже если с пищей его поступает достаточно.

    Именно этим он обосновывает необходимость обследования женщин на ранних сроках беременности гипотиреоидизм. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей не всегда удается распознать сразу. Полная диагностика этого состояния занимает в Италии 3 года, в США — год.

    medicus.ru

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