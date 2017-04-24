Дефицит йода у матери делает детей гиперактивными

По данным исследования итальянских учёных, недостаток йода в организме беременной женщины может способствовать синдрому дефицита внимания с гиперактивностью у детей (СДВГ). В ходе исследования ученые в течение 10 лет наблюдали 16 детей, живущих на Сицилии (Sicily), где дефицит йода и связанное с ним состояние — гипотиреоидизм — встречается очень часто.

В контрольной группе были дети из района, где йода достаточно. У 11 детей из Сицилии обнаружился СДВГ и относительно низкий уровень IQ, тогда как ни один ребенок из контрольной группы этим расстройством не страдал. У матерей 7 детей из сицилийской группы в начале беременности наблюдался гипотиреоидизм. Доктор Франческо Вермиглио (Francesco Vermiglio) — руководитель исследования отметил, что дефицит йода может возникать у беременной, даже если с пищей его поступает достаточно.

Именно этим он обосновывает необходимость обследования женщин на ранних сроках беременности гипотиреоидизм. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей не всегда удается распознать сразу. Полная диагностика этого состояния занимает в Италии 3 года, в США — год.

medicus.ru