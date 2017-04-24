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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • «Мобильники» вызывают аллергию
    Опубликовано: 2017-04-24 10:44:11

    Японские ученые выдвинули очередную гипотезу о потенциальной опасности, связанной с сотовыми телефонами. Они предполагают, что создаваемое ими излучение может провоцировать развитие аллергических реакций.
    Как пишет “Membrana.Ru”, к такому заключению врачи из больницы Унитика в Киото пришли в результате эксперимента, в котором приняли участие 52 пациента, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В ходе эксперимента участникам было предложено просмотреть одночасовой видеофильм, причем половине участников во время просмотра было разрешено иметь при себе включенный сотовый телефон и разговаривать по нему, а остальных попросили выключить свои «мобильники» или просто оставить их в палатах.

    После просмотра ученые взяли у пациентов пробы крови и измерили содержание в них биологически активных веществ, принимающих участие в развитии аллергических реакций. Оказалось, что их концентрация у людей, пользовавшихся во время эксперимента мобильными телефонами, повышена практически до «критических» уровней, которые могут вызвать острую аллергическую реакцию. Попутно ученые выяснили, что кожа людей, привыкших постоянно пользоваться сотовыми телефонами, более чувствительна к аллергенам домашней пыли и пыльцы.


    Исследователи уверены в том, что мобильные телефоны каким-то образом связаны с аллергическими реакциями, хотя механизм этой связи объяснить им пока не удалось. Несмотря на то, что в исследовании принимали участие люди, сами по себе имеющие повышенную склонность к аллергиям, ученые считают, что «мобильники» одинаково действуют на чувствительность к аллергенам всех людей.
    Напомним, что вопрос о воздействии сотовых телефонов на организм человека обсуждается уже как минимум 10 лет. За это время были проведены десятки исследований, подтвердивших связь «мобильников» с самыми разнообразными заболеваниями – начиная от импотенции и заканчивая преждевременным старением. Однако с учетом того, что результаты многих из этих исследований подтвердить так и не удалось, окончательных выводов о вреде «мобильников» так и не было сделано.

    medicus.ru

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