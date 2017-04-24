Наверное, многие слышали выражение «Вы такой умный… Вам череп не жмет?». Так вот вопрос, зависят ли умственные способности от размеров мозга?
Человеческий мозг, одно из величайших творений эволюции, до сих пор остается загадкой для ученых, которые считают, что он менее познаваем, чем космос, и что именно мозг человека остается самой великой тайной. Соответственно о неизвестном слагаются легенды и заблуждения.
Мнение о том, что, чем больше мозг, тем умнее, до сих пор бытует. Это не так. Масса мозга, например, Байрона почти в 2 раза больше таковой мозга Ленина, но, нельзя сказать, что писатель был в 2 раза умнее. А если принять во внимание, что самый большой вес мозга у умственно отсталых людей, например страдающих идиотией, то эта теория вообще абсурдна.
Исследования немецких ученых, проведенного еще 120 лет назад по определению массы серого вещества у двух тысяч представителей различных социальных слоев, показали, что самыми тяжелыми мозгами обладали не ученые или дворяне, а… рабочие. Неверно и то, что у развитых народов мозги тяжелее. Например, у англичан средняя масса мозга — 1 346 г, у бурят — 1 481, а у кенийцев — 1 296, больше, чем у французов — 1280.
Не соответствует действительности и мнение, что ум человека зависит от количества извилин и их глубины. Как и с весом мозга, выяснилось, что больше всего извилин — у лиц, страдающих идиотией. Американские нейрофизиологи полностью опровергли бытовавшее мнение, что человеческий мозг – лентяй, и работает лишь на 10% возможностей. Хотя отдельные нейроны время от времени устраивают себе «выходной», в основном почти все они прилежно трудятся, причем даже когда мы спим.
Относительно недавно все теми же исследователями из США было сделано открытие, произведшее фурор в научном мире, впервые четко заявлено, что мозги у людей асимметричные и неодинаковые, и не сделаны все по одному шаблону. А предрасположенность человека
И еще наибольший вес мозга (2049г) принадлежит ничем не примечательному 50−летнему мужчине и зарегистрирован 23 октября 1975 г. Самый большой по весу женский мозг (1565 г) зарегистрирован у женщины серийного — убийцы. А вот наименьший вес «нормального», или неатрофированного, мозга — 1096 г зарегистрирован в Лондоне в 1977 году, он принадлежал 31−летней женщине. Для сравнения: мозг динозавров Stegozaurus, достигавших 9 метров в длину был величиной с грецкий орех, весил всего 70 граммов.
medicus.ru