Большая голова много думает

Наверное, многие слышали выражение «Вы такой умный… Вам череп не жмет?». Так вот вопрос, зависят ли умственные способности от размеров мозга?



Человеческий мозг, одно из величайших творений эволюции, до сих пор остается загадкой для ученых, которые считают, что он менее познаваем, чем космос, и что именно мозг человека остается самой великой тайной. Соответственно о неизвестном слагаются легенды и заблуждения.