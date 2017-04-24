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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кола приводит к сокращению выработки спермы у мужчин
    Опубликовано: 2017-04-24 16:24:33

    Мужчины, которые выпивают больше литра колы ежедневно, могут нанести вред качеству и количеству своей семенной жидкости, утверждают датские исследователи.

    В исследовании приняли участие 2,5 тыс. молодых мужчин. Специалисты изучили рацион питания и образ жизни всех участников. Оказалось, что у мужчин, которые не пили колу, вырабатывалось в среднем вдвое больше семенной жидкости, чем у тех, кто ежедневно выпивал литр и больше газированного напитка.

    Ученые обнаружили, что содержащийся в коле кофеин, возможно, негативно влияет на здоровье мужчин, однако он не был основным виновником. Еще какие-то компоненты, входящие в состав колы, имеют для здоровья мужчин нежелательные последствия. Также специалисты заметили, что мужчины, регулярно пьющие колу, чаще питаются в заведениях фаст-фуд и ведут нездоровый образ жизни.

    Эксперты из Бразилии, не участвующие в исследовании, считают, что только напиток с низкой вероятностью виновен в подобных последствиях для здоровья мужчин, а скорее всего мужчины, предпочитающие пить регулярно такие напитки, ведут нездоровый образ жизни и питаются вредной пищей, что в комплексе сказывается на количестве семенной жидкости у них, сообщает Reuters.

    medicinform.net

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