Брокколи и томаты снижают риск возникновения раковых опухолей

Брокколи и брюссельская капуста снижают риск возникновения раковых опухолей, утверждают американские исследователи.

Ученые из Института Линуса Полинга при Орегонском государственном университете провели исследование, в котором изучили свойства брокколи, брюссельской капусты и других овощей и фруктов. Оказалось, что брокколи, наряду с другими крестоцветными овощами, такими как белокочанная или брюссельская капуста, содержит мощный антираковый химический компонент, называемый сульфорафан. Он повышает выработку организмом ферментов, которые нейтрализуют вызывающие рак соединения, что, в свою очередь, снижает риск заболевания раком желудка и простаты.

Также исследователи установили, что противораковыми свойствами обладает антиоксидант ликопин, в большом количестве содержащийся в томатах и придающий им ярко-красный цвет. Как и бета-каротин, ликопин является предшественником витамина А. Однако антиоксидантная активность ликопина в два с половиной раза выше. То есть ликопин препятствует вредному воздействию на организм свободных радикалов и способен предотвращать развитие рака кишечника, пищевода, желудка, легких.

Важно отметить, что ликопин не разрушается при термической обработке, что расширяет возможности использования томатов в соусах и супах без потери их полезных свойств. Поэтому помидоры и брокколи должны быть на вашем столе как можно чаще, считают специалисты.

medicinform.net