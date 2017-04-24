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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Брокколи и томаты снижают риск возникновения раковых опухолей
    Опубликовано: 2017-04-24 16:04:52

    Брокколи и брюссельская капуста снижают риск возникновения раковых опухолей, утверждают американские исследователи.

    Ученые из Института Линуса Полинга при Орегонском государственном университете провели исследование, в котором изучили свойства брокколи, брюссельской капусты и других овощей и фруктов. Оказалось, что брокколи, наряду с другими крестоцветными овощами, такими как белокочанная или брюссельская капуста, содержит мощный антираковый химический компонент, называемый сульфорафан. Он повышает выработку организмом ферментов, которые нейтрализуют вызывающие рак соединения, что, в свою очередь, снижает риск заболевания раком желудка и простаты.

    Также исследователи установили, что противораковыми свойствами обладает антиоксидант ликопин, в большом количестве содержащийся в томатах и придающий им ярко-красный цвет. Как и бета-каротин, ликопин является предшественником витамина А. Однако антиоксидантная активность ликопина в два с половиной раза выше. То есть ликопин препятствует вредному воздействию на организм свободных радикалов и способен предотвращать развитие рака кишечника, пищевода, желудка, легких.

    Важно отметить, что ликопин не разрушается при термической обработке, что расширяет возможности использования томатов в соусах и супах без потери их полезных свойств. Поэтому помидоры и брокколи должны быть на вашем столе как можно чаще, считают специалисты.

    medicinform.net

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