Британские исследователи изучили 6 основных человеческих эмоций среди разных народов мира, сообщает www.physorg.com .
Люди в общении используют вербальные (словесные) и невербальные формы передачи информации. Исследователи решили выяснить, отличаются ли оценки таких невербальных форм общения, как, например, слезы и смех, в двух противоположных культурах. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В своей работе ученые рассмотрели культуру западного народа и культуру кочующего народа. Проведенный эксперимент показал, что такие основные эмоции как злость, отвращение, страх, радость, грусть и удивление в обеих культурах интерпретируются одинаково. Но когда дело дошло до других положительных эмоций - гордость, удовольствие, облегчение - их сумели распознать лишь представители западной культуры.
По мнению экспертов, результаты исследования показали, что некоторые невербальные проявления эмоций следует изучать на культурном уровне того или иного народа, но не на эволюционном.