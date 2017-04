Интерпретация эмоций зависит от уровня культуры

Британские исследователи изучили 6 основных человеческих эмоций среди разных народов мира, сообщает www.physorg.com .

Люди в общении используют вербальные (словесные) и невербальные формы передачи информации. Исследователи решили выяснить, отличаются ли оценки таких невербальных форм общения, как, например, слезы и смех, в двух противоположных культурах. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В своей работе ученые рассмотрели культуру западного народа и культуру кочующего народа. Проведенный эксперимент показал, что такие основные эмоции как злость, отвращение, страх, радость, грусть и удивление в обеих культурах интерпретируются одинаково. Но когда дело дошло до других положительных эмоций - гордость, удовольствие, облегчение - их сумели распознать лишь представители западной культуры.

По мнению экспертов, результаты исследования показали, что некоторые невербальные проявления эмоций следует изучать на культурном уровне того или иного народа, но не на эволюционном.

medicinform.net