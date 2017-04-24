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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • От болезней желудка поможет перец чили
    Опубликовано: 2017-04-24 09:44:19

    Химическая составляющая, придающая необычайную остроту чилийскому перцу, способствует защитному эффекту стенок желудка от поражения бактерией helicobacter pylori. Именно с этим видом микробов связывают возникновение язвы желудка, гастритов и даже рака, сообщили корейские ученые из сеульского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В ходе экспериментов исследователи установили, что выделенное из перца вещество капсаицин (он стимулирует рецепторы тепла, вызывая ощущение жжения) подавляет способность helicobacter pylori поражать слизистую оболочку желудка и вызывать воспаление. Специалисты надеются, что нашли способ борьбы с бактерией, которая поражает, по разным оценкам, от 25 до 50% населения нашей планеты.

    Также специалисты напомнили о том, что считается, что люди, регулярно употребляющие перец чили, чувствуют себя счастливее остальных. А всё потому, что для преодоления дискомфорта, который причиняют нашему организму эти красные стручки, мозг вырабатывает гормоны удовольствия – эндорфины. Также есть предположения, что капсаицин предотвращает возникновение раковых клеток. Свойства перца чили продолжают активно изучаться, так как уже ряд исследований подтверждают его целебные свойства.

    medicinform.net

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