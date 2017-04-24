Низкокалорийные диеты способствуют набору избыточного веса

Ученые обнаружили, что низкокалорийные диеты могут иметь противоположный эффект, а именно не помогать худеть, а способствовать набору лишнего веса.

Мы привыкли думать, что чем меньше калорий поглощаем, тем меньше веса набираем, однако специалисты установили, что нехватка калорий в организме увеличивает выработку кортизола (гормона стресса). А это затрудняет процесс сброса лишнего веса. В результате люди набирают еще больше килограмм, чем им удалось сбросить в ходе диеты.

Впервые удалось доказать, что сокращение калорийности приводит к увеличению выработки кортизола, подчеркнули исследователи. Это может быть одной из основных причин, из-за которой сидящие на диете люди никак не могут добиться долгосрочного эффекта снижения веса. Какими бы путями и какими бы диетами вы не сокращали калорийность питания, это все равно приведет к росту количества кортизола, полагают ученые. Исследование было опубликовано в журнале Psychosomatic Medicine.

medicinform.net