Тест на рак простаты вызывает сильный стресс

Рак простаты является второй ведущей причиной смерти от рака во всем мире. Диагностика на ранней стадии заболевания - наиболее важный фактор в успешном лечении, однако многие мужчины испытывают сильный стресс во время теста на рак предстательной железы и стараются его избежать, утверждают специалисты.

В целом около 70% обследуемых получают отрицательный результат биопсии, несмотря на повышенный уровень ПСА, поскольку этот показатель хотя и может быть маркером рака предстательной железы, но он также может быть при инфекционных заболеваниях, доброкачественном увеличении простаты или даже при недавних физических нагрузках.

Ученые провели исследование, в котором наблюдали за 330 мужчинами в процессе тестирования. Оказалось, что большинство из них эмоционально и физически хорошо справились с тестом ПСА и последующей биопсией. Тем не менее, около 20% мужчин, принимающих участие в исследовании, указывали на высокий уровень недомоганий во время биопсии, которые продолжались даже после того, как проверка не показала никаких признаков рака.

Авторы работы рекомендуют врачам четко объяснять мужчинам, что предстоит им во время диагностических процедур, и предупреждать пациентов о возможности возникновения стресса или общего недомогания при обследовании простаты с помощью биопсии. Мужчины должны иметь достаточно информации о пользе и вреде такого исследования, чтобы сделать осознанный выбор, подходит ли им предложенный тест.

medicinform.net