Сон при искусственном освещении повышает риск возникновения раковых опухолей

Часто маленькие дети боятся спать в темноте, и родители включают им ночники. Однако ученым удалось доказать, что включенный свет во время сна очень негативно влияет на здоровье и провоцирует возникновение раковых опухолей.

В ходе исследования британские и израильские специалисты выяснили, что при свете спать плохо не только потому, что это раздражитель, который мешает нормальному сну, но и потому, что даже кратковременное включение света во время сна может привести к самым печальным последствиям. Риск возникновения раковых опухолей значительно возрастает, пояснили ученые. Ранее их исследования показали, что рак груди или простаты связан с ночным графиком работы.

Как выяснилось в результате опытов на мышах, включенный на 1 час в ночное время свет способен вызвать изменения в клетках. Как считают эксперты, свет нарушает биоритмы животных и человека, что в итоге может вызвать не только рак, но и целый ряд самых опасных заболеваний. Ученые настоятельно рекомендуют воздерживаться от включения света во время ночного отдыха.

medicinform.net