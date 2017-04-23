Употребление девушками алкоголя повышает риск мастопатии

Американские ученые обнаружили, что употребление алкоголя значительно повышает риск развития доброкачественных заболеваний груди, в частности мастопатии, у девушек и молодых женщин, сообщает PhysOrg.

Исследователи из Вашингтонского и Гарвардского университетов с 1996 по 2007 год проводили регулярные опросы 6899 девушек из всех 50 штатов страны. Задаваемые вопросы касались потребления алкоголя и диагностики мастопатии и схожих с ней доброкачественных поражений грудных желез. На момент начала исследования возраст его участниц составлял от 9 до 15 лет.

Полученные данные показали, что риск развития мастопатии находится в прямой зависимости от объемов потребления спиртного. Среди участниц исследования, употреблявших алкоголь от 6 до 7 дней в неделю, доброкачественные заболевания грудных желез наблюдались в 5,5 раза чаще, чем у тех, кто выпивал не чаще одного раза в неделю. При частоте употребления спиртного от 3 до 5 раз в неделю этот риск повышался примерно в три раза.

В целом, участницы исследования, которым проводили лечение мастопатии, употребляли алкоголь более часто, выпивали за один раз и в среднем за день большее его количество, и были более склонны к неумеренному потреблению спиртного и запоям, чем их сверстницы со здоровой грудью.

Как отметил один из исследователей Грэхем Колдитц (Graham Colditz), поскольку мастопатия создает благоприятные условия для развития рака груди, ограничение потребления алкоголя в юном возрасте является неотъемлемой частью профилактики этого распространенного онкологического заболевания.

medicinform.net