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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пластиковая посуда приводит к возникновению тяжелых заболеваний
    Опубликовано: 2017-04-23 17:44:13

    Ученые из разных стран мира утверждают, что пластиковая посуда очень вредна для здоровья человека и от нее нужно отказаться. Защитники природы, в свою очередь, утверждают о вреде использования пластика на окружающую среду, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Исследователи изучили влияние состава пластика на здоровье человека. Оказалось, что вещество под названием бисфенол А способно спровоцировать появление врожденных дефектов у младенцев, а также влиять на состояние сердечно-сосудистой системы и даже может вызвать рак. Ученые призывают запретить использование пластиковой посуды из-за содержания в ней особого химического вещества и начать использовать что-то другое.

    Первой европейской страной, поставившей полный запрет на использование этого химиката в производстве изделий, предназначенных для последующего контакта с пищей, стала Дания.

    medicinform.net

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