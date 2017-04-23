Пластиковая посуда приводит к возникновению тяжелых заболеваний

Ученые из разных стран мира утверждают, что пластиковая посуда очень вредна для здоровья человека и от нее нужно отказаться. Защитники природы, в свою очередь, утверждают о вреде использования пластика на окружающую среду, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Исследователи изучили влияние состава пластика на здоровье человека. Оказалось, что вещество под названием бисфенол А способно спровоцировать появление врожденных дефектов у младенцев, а также влиять на состояние сердечно-сосудистой системы и даже может вызвать рак. Ученые призывают запретить использование пластиковой посуды из-за содержания в ней особого химического вещества и начать использовать что-то другое.

Первой европейской страной, поставившей полный запрет на использование этого химиката в производстве изделий, предназначенных для последующего контакта с пищей, стала Дания.

medicinform.net