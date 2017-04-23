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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кредит на б/у авто — стоит ли его брать
    Опубликовано: 2017-04-23 15:02:17

    Приобрести новую машину не каждый может, даже если брать ее в кредит. Если же совершить такую покупку нужно быстро, то лучше всего брать подержанные авто. Однако даже в этом случае денег может не хватить и все равно придется оформлять кредит, хоть и не столь большую сумму.

    Стоит учитывать, что такой кредит имеет ряд условий. И самое главное — его выдадут лишь в том случае, если клиент собирается совершить покупку в автосалоне. В случае покупки б/у авто от частника, кредит банк не выдаст, ведь слишком высок риск.

    Из этого следует еще одна проблема — придется брать либо нецелевой кредит (ставки по которому выше), либо обращаться в салон. В последнем случае вы получите и кредит, и автомобиль в гарантированно хорошем (но не отличном) качестве. Однако таких машин в салонах мало.

    Также банк (или кредитная организация) может иметь или не иметь дополнительных условий для выдачи кредита. Но чаще всего играет роль пробег и возраст подержанного автомобиля, присутствие страховки (застраховать покупку клиент обязан иначе кредита не получит) и выплатить первоначальный взнос (определенный процент от стоимости).

    Очередь на покупку может быть большой из-за небольшого количества подержанных машин. Конечно, могут существовать партнерские программы, заключенные между дилером и банком (кредитной организацией), но о них стоит узнавать заранее. В этом случае можно просто отправиться к дилеру, подобрать понравившийся автомобиль и прямо на месте оформить кредит. Это позволит получить гарантированный кредит на приобретение имеющейся б/у машины, но он будет выше.

    Подводя вывод вышесказанного можно сделать следующее заключение. При меньшей стоимости автомобиля кредит будет идти по большей процентной ставке, также безопасная сделка в автосалоне может превратиться в долгое ожидание. Но брать кредит для покупки машины «с рук» не стоит вообще.

    Если же банк отказывается выдать кредит для покупки определенной машины в салоне, то остается единственный способ — взять заем в кредитной организации. В этом случае понадобиться меньше времени, меньше документов, но и процент по кредиту может возрасти еще больше.

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