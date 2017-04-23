Влияние возраста и болезни на функцию стволовых клеток сердца

В настоящее время нет сведений о том, сохраняются ли в миокарде нормально функционирующие сердечные стволовые клетки при декомпенсированных болезнях сердца, а также о том, насколько влияют нарушения функций стволовых клеток на старение миокарда и развитие хронической сердечной недостаточности, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Итальянские ученые из Center for Regenerative Medicine, Udine Medical School, в своем исследовании пытались определить, утрачивает ли ткань миокарда способность к восстановлению при старении и развитии хронической сердечной недостаточности (ХСН). Характеристики сердечных стволовых клеток (СК) были оценены в 18 здоровых сердцах и в 23 больных.

Было показано, что при старении и развитии ХСН происходит прогрессивное снижение функциональных возможностей сердечных СК. Было выявлено 5 маркеров старения СК, соответствующих возрасту: укорочение теломеров, снижение активности теломеразы, фокусы теломерной дисфункции, экспрессия p21(Cip1) и p16(INK4a). Аналогичные изменения в характеристиках СК происходили при развитии ХСН. Эти изменения приводили к нарушению равновесия между массой кардиомиоцитов и популяцией сердечных СК без признаков старения, результатом чего становилось развитие декомпенсированной миопатии.

В предыдущих исследованиях была установлена корреляция между длиной теломер циркулирующих стволовых клеток костного мозга и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, но оценивалась только средняя длина теломер в клеточной популяции, тогда как укорочение теломер происходит в разных клетках с разной скоростью.

В данном исследовании впервые показано, что дисфункция теломер в сердечных СК является биомаркером старения и сердечной недостаточности.

По мнению доктора П.И. Катуняна, главного врача московского Центра медико-биологических технологий, выявленные в данном исследовании биомаркеры клеточного старения могут быть использованы для определения относительного возраста сердечных стволовых клеток и отбора для клеточной терапии «молодых» СК с высоким потенциалом роста и дифференцировки.

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